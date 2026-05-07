Il segretario di Stato degli Stati Uniti è arrivato nel cortile di San Damaso all’interno del Vaticano, dove è stato ricevuto dal prefetto della Casa Pontificia, monsignor Petar Rajic, e dal vigile reggente padre Edward Daniang Daleng. Successivamente, è entrato nei locali vaticani per incontrare il Papa Leone XIV. L’arrivo è avvenuto dopo l’ingresso nel territorio dello Stato pontificio.

Dopo essere entrato nel territorio Vaticano, il segretario di Stato Usa Marco Rubio è giunto nel cortile di San Damaso dove è stato accolto dal prefetto della Casa Pontificia, monsignor Petar Rajic, e dal vigereggente padre Edward Daniang Daleng. A breve avrà inizio il faccia a faccia con il Pontefice. Piccola curiosità, Rubio è entrato in Vaticano poco dopo secondi l'uscita del premier polacco Donald Tusk che questa mattina ha incontrato Leone XIV. L'aereo su cui viaggiava Rubio è atterrato stamani all'aeroporto di Ciampino tra rigide misure di sicurezza. Dopo l'incontro di oggi con il Papa domani invece sarà a Palazzo Chigi per un faccia a faccia con la premier Giorgia meloni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Marco Rubio è arrivato in Vaticano per l'incontro con Papa Leone XIV

L’arrivo di Marco Rubio a Roma per la visita a Papa Leone XIV

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