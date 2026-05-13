Papà io… Garlasco a Mattino Cinque l’intercettazione tra Marco e Giuseppe Poggi

A Garlasco torna al centro dell’attenzione il caso di omicidio che ha sconvolto la comunità anni fa. Durante una puntata di Mattino Cinque sono state trasmesse intercettazioni tra due uomini, uno dei quali si rivolgeva all’altro con un “Papà, io…”. Le registrazioni hanno riacceso il dibattito sul procedimento giudiziario, senza che siano state fornite nuove conclusioni ufficiali. La vicenda continua a suscitare curiosità e domande tra il pubblico.

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Si riaccendono i riflettori sul delitto di Garlasco, un caso che continua a far discutere e a generare nuovi interrogativi anche a distanza di anni. La puntata di oggi di Mattino Cinque, in onda mercoledì 13 maggio 2026, ha riportato al centro dell’attenzione una serie di elementi che potrebbero cambiare ancora una volta la lettura dei fatti. L’attenzione si concentra in particolare sull’attuale indagato, Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, e su alcune intercettazioni ritenute oggi molto più rilevanti rispetto al passato. >> Nuova bomba su Garlasco, l’annuncio dell’avvocato. “Chi oltre ad Andrea Sempio” Nel corso della trasmissione, la conduttrice Federica Panicucci ha guidato il pubblico tra aggiornamenti investigativi e retroscena, offrendo una panoramica dettagliata su quanto sta emergendo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Esclusiva Garlasco: Intercettazioni Audio Inedite tra Rita Preda e l'avv. Tizzoni Notizie correlate Garlasco, spunta l’intercettazione telefonica alla mamma di Chiara Poggi: la rivelazione a Mattino CinqueLa riapertura del caso di Chiara Poggi continua a scuotere l’opinione pubblica italiana, riportando al centro dell’attenzione uno dei fatti di... “Marco Poggi sapevo tutto”. Garlasco, la scoperta sul fratello di Chiara Poggi a Mattino CinquePer anni il caso di Garlasco è sembrato aver raggiunto un punto fermo, ma nelle ultime settimane tutto è tornato improvvisamente al centro... Temi più discussi: Mattino Cinque: Papa Leone XIV, primo anno di pontificato Video; Garlasco in Tv, Panicucci sfida la difesa di Sempio: Fornitemi il materiale. Bocellari si scontra con l'ospite: Perdo la pazienza; Dentro la Notizia: Sempio, nuova intercettazione: Quando sono andato io il sangue c'era Video; Giuseppe Poggi, chi è il papà di Chiara: età, lavoro, la sua idea sul killer di Garlasco. I barbari di #Netanyahu neppure le Madonne lasciano in pace. La vittoria di Pirro di #Trump . Sulla #primapagina dei nostri giornali di oggi, #7maggio 2026. Li trovate qui edicola.ilmattinoquotidiano.it/mattino/newsst… x.com Casual Friday * 08/05/26 reddit Garlasco, Gallo a Mattino5: Non solo Sempio, altri 5-6 indagatiL’avvocato Fabrizio Gallo ipotizza nuovi indagati nell’inchiesta: coinvolti anche professionisti e forze dell’ordine ... affaritaliani.it Garlasco in Tv, le versioni contrastanti sulla presenza di Sempio in casa Poggi. Panicucci tuona: Attenzione, tutto cambia nel 2025Mattino Cinque ha dedicato anche oggi, mercoledì 13 maggio 2026, uno spazio a Garlasco, puntando sulle varie versioni sulla presenza di Sempio a casa Poggi ... libero.it