Sal Da Vinci il dramma del figlio Francesco | Io e mia moglie disperati

Sal Da Vinci si trova al centro di un momento difficile legato alla famiglia, poiché il figlio Francesco ha espresso di essere disperato insieme alla moglie. Nel frattempo, il cantante prosegue con il suo successo, in particolare con il brano “Per sempre sì”, che ha ottenuto riconoscimenti e attenzione anche fuori dai confini italiani. La sua carriera sembra continuare a crescere, mentre i problemi familiari restano al centro delle cronache.

Il momento d’oro di Sal Da Vinci continua a correre veloce, spinto dal successo di “Per sempre sì” e da una nuova attenzione che ormai guarda anche oltre i confini italiani. Il cantautore partenopeo, reduce dalla vittoria a Sanremo, è stato ospite di Diletta Leotta nell’ultima puntata di Mamma Dilettante 5, dove ha raccontato ambizioni, emozioni e fragilità. Al centro dell’intervista c’è stata soprattutto la prospettiva dell’Eurovision Song Contest, un palco che per Sal rappresenta un’occasione rara, forse irripetibile. La conduttrice lo ha messo davanti a una scelta complicatissima: preferire la propria vittoria all’Eurovision oppure la Champions League al Napoli.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sal Da Vinci, il figlio Francesco: «Della mia malattia ho saputo dopo. Papà è stato un pilastro»

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