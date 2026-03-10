Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, attirando l’attenzione sulla sua carriera e sulla famiglia. Tra i suoi figli, si parla di Francesco Sorrentino, che è il figlio del cantante. La vittoria e la famiglia di Da Vinci sono stati al centro delle cronache recenti.

La vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì ha inevitabilmente riportato l’attenzione non solo sulla sua lunga carriera, ma anche sulla sua famiglia. In particolare, sul rapporto con il figlio Francesco, un legame costruito negli anni su affetto, rispetto e una forte complicità artistica. Tra i due c’è sempre stata grande stima reciproca: Francesco non ha mai nascosto l’ammirazione per il percorso del padre e, dopo il trionfo all’Ariston, gli ha dedicato parole piene di orgoglio anche sui social. La musica è il terreno che li unisce più di ogni altro, una passione condivisa, ma vissuta da Francesco con il desiderio di tracciare una strada tutta sua. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Francesco Sorrentino, chi è il figlio di Sal Da Vinci

Articoli correlati

Francesco, chi è il figlio di Sal Da Vinci, la moglie Riccarda e i figli: “Papà è un nonno affettuoso”Francesco Sorrentino (in arte Da Vinci) è il primogenito di Sal Da Vinci e Paola Pugliese, nato nel 1993, anche lui cantante e attore.

Leggi anche: Annachiara Sorrentino, chi è la figlia (bellissima) di Sal Da Vinci

DopoFestival 2026 - Il medley di Sal Da Vinci

Tutto quello che riguarda Francesco Sorrentino

Temi più discussi: Chi sono e cosa fanno Francesco e Anna Chiara, i figli di Sal Da Vinci (super orgogliosi del papà a Sanremo)?; Sal Da Vinci ha un figlio famoso: ecco chi è; Sanremo 2026, il fratello di Sal Da Vinci interviene dopo le polemiche e si commuove: Basta offese, lo sfogo in TV; La vita privata di Sal Da Vinci, la moglie Paola Pugliese e i due figli Francesco e Annachiara.

Francesco, fratello di Sal Da Vinci: Critiche dopo Sanremo? L’importante è non offendere/ La vittoria…Sal Da Vinci, le parole del fratello - Francesco Sorrentino - ai microfoni de La Volta Buona: Sanremo 2026? Ha vinto una città. ilsussidiario.net

Chi è Francesco Da Vinci, figlio di Sal Da Vinci: età, carriera tra Gomorra e The Voice, vita privata a Napoli con moglie Riccarda e i due figliA vederlo sul palco, tra sonorità trap-soul, napoletano e melodia, sembra uno che lì ci è nato. In realtà, prima di arrivare alla musica e a Gomorra, Francesco Da Vinci aveva un’altra vita: quella da ... alphabetcity.it

Alle spalle di Sal Da Vinci, ecco Francesco Sorrentino, il fratello che fu attaccante di Cavese, Turris, Afragolese e Stabia. Bagno di folla alla Torretta per il cantante sulle note di “Per sempre sì”. In centinaia lo acclamano. Intanto l’artista respinge le provocazioni - facebook.com facebook