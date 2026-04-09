Uil Messina Ivan Tripodi confermato segretario generale

Al termine del 19esimo congresso territoriale, la Uil Messina ha confermato Ivan Tripodi come segretario generale. Il congresso ha portato al rinnovo del gruppo dirigente che rappresenta la Confederazione nella zona. La procedura ha coinvolto i rappresentanti dei lavoratori e ha sancito la continuità della guida attuale. La scelta è stata comunicata ufficialmente al termine delle consultazioni interne.

Al termine del 19esimo congresso territoriale, la Uil Messina ha proceduto al rinnovo del gruppo dirigente che guiderà la Confederazione. Ivan Tripodi è stato rieletto all’unanimità segretario generale. La nuova segreteria confederale è composta da Maurizio Celona, Calogero Cipriano, Vincenzo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Uil Pensionati, Giovanni Miceli confermato segretario: "Anziani più poveri e tartassati"Il congresso, presieduto dal segretario provinciale Uil Gero Acquisto e concluso dal segretario della UilP Sicilia Claudio Barone, ha eletto anche il... Temi più discussi: Messina, dal caro-vita al lavoro nero. Tripodi (Uil): Ecco le nostre sfide; UIL Messina in congresso: lavoro, diritti e futuro digitale al centro del confronto territoriale; Messina. Il 9 aprile il 19esimo congresso territoriale della Uil; Camera di Commercio, il seggio sindacale va a Cgil e Uil: chiusa la vicenda dopo il decreto regionale. XIX congresso della Uil Messina, confermato Tripodi come segretario provincialeOltre 50.000 persone negli ultimi 10 anni hanno lasciato la provincia di Messina. Il 28% dei giovani senza lavoro. Il lavoro nero imperversa. I controlli ... rtp.gazzettadelsud.it XIX congresso Uil, il sindaco denuncia «in 10 anni via 50mila persone»Una provincia che perde residenti, giovani e occasioni di sviluppo. È questo il quadro tracciato nel corso del XIX congresso ... 98zero.com RTP Messina. . Il congresso generale della Uil di Messina ha confermato Ivan Tripodi alla guida del sindacato. Queste le sue parole - facebook.com facebook