Paolo Caiazzo al Teatro CortéSe con Boomer - Un papà sul sofà

Al Teatro CortéSe si terranno tre appuntamenti con lo spettacolo “Boomer - Un papà sul sofà”, interpretato dall’attore Paolo Caiazzo. Le rappresentazioni sono programmate per venerdì 15 e sabato 16 maggio alle ore 21, e domenica 17 maggio alle ore 18. La produzione è inserita nel cartellone teatrale della stagione in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Al Teatro CortéSe, venerdì e sabato 15 e 16 maggio alle ore 21 e domenica 17 maggio alle ore 18,arriva Paolo Caiazzo con “Boomer - Un papà sul sofà”.Nel teatro di Viale del Capricorno ai Colli Aminei, diretto da Anna Sciotti con la consulenza artistica di Giuseppe Giorgio, prende forma una.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Paolo Caiazzo al Teatro Bracco con Boomer- Un papà sul sofàIn un presente segnato da contraddizioni e nuove fragilità sociali, il teatro si conferma ancora una volta specchio del vivere quotidiano, spazio in... Paolo Caiazzo al Teatro Bracco di Napoli con Boomer – Un papà sul sofàNAPOLI – Nella sala di via Tarsia diretta da Caterina De Santis, prende vita una commedia che ha il passo leggero della farsa e la profondità di... Si parla di: Paolo Caiazzo torna a teatro con Boomer – Un papà sul sofà: tre sere di risate al Cortese. Paolo Caiazzo al Teatro Bracco con Boomer- Un papà sul sofàIn un presente attraversato da fragilità e nuovi assetti familiari, il teatro torna a raccontare la vita quotidiana con ironia e verità. È su questa linea che si inserisce il nuovo appuntamento della ... napoli.repubblica.it Paolo Caiazzo in scena al Teatro Cilea con una nuova commedia: «Quella visita inaspettata»Paolo Caiazzo arriva a Teatro Cilea con un nuovo spettacolo dal 24 al 27 aprile: Quella visita inaspettata è una brillante commedia in due atti, scritta e interpretata dal celebre comico napoletano. ilmattino.it