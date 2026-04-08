Al Teatro Bracco di Napoli, nella sala di via Tarsia diretta da Caterina De Santis, si svolge una commedia che combina elementi di farsa con riflessioni sulle dinamiche familiari. La rappresentazione vede la presenza di Paolo Caiazzo, protagonista dello spettacolo intitolato

NAPOLI – Nella sala di via Tarsia diretta da Caterina De Santis, prende vita una commedia che ha il passo leggero della farsa e la profondità di un’indagine generazionale. Caiazzo, autore e interprete insieme a Daniele Ciniglio e Nicola Pavese, con la partecipazione di Gioia Miale, costruisce un congegno scenico in cui il riso si intreccia alla malinconia, restituendo al pubblico una vicenda tanto quotidiana quanto emblematica. La storia è quella di un padre e di un figlio che finiscono per abitare lo stesso spazio non per scelta, ma per necessità. Attorno a loro, una gioventù smarrita tra illusioni sentimentali e precarietà, incarnata da Daniele e Nicola, coinquilini per caso e complici nelle difficoltà dell’esistere. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Paolo Caiazzo al Teatro Bracco di Napoli con Boomer – Un papà sul sofà

Paolo Caiazzo al Teatro Bracco con Boomer- Un papà sul sofàIn un presente segnato da contraddizioni e nuove fragilità sociali, il teatro si conferma ancora una volta specchio del vivere quotidiano, spazio in...

Paolo Caiazzo in scena al Bracco con "Boomer - Un papà sul sofà"Al Teatro Bracco di Napoli, da giovedì 9 a domenica 12 aprile (giovedì e venerdì ore 21 - sabato ore 19.

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