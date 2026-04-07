In un presente segnato da contraddizioni e nuove fragilità sociali, il teatro si conferma ancora una volta specchio del vivere quotidiano, spazio in cui si intrecciano conflitti familiari, dinamiche intime e momenti di leggerezza. È in questo solco che si inserisce il nuovo appuntamento della stagione del Teatro Bracco, dove da giovedì 9 a domenica 12 aprile (giovedì e venerdì ore 21- sabato ore 19.30 - domenica 18.30) approda Paolo Caiazzo con “Boomer - Un papà sul sofà”. Nella sala di via Tarsia diretta da Caterina De Santis, prende vita una commedia che ha il passo leggero della farsa e la profondità di un’indagine generazionale. Caiazzo,... 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Paolo Caiazzo al Teatro Bracco con Boomer- Un papà sul sofà

Paolo Caiazzo al Teatro CortéSe con Sit Down ComedyNel cartellone sempre più sensibile alle mutazioni del linguaggio scenico contemporaneo, la settima stagione del Teatro CortéSe ai Colli Aminei,...

Al Teatro Cilea torna Paolo Caiazzo con “I Promessi Suoceri”Una commedia brillante che riscrive Manzoni in chiave napoletana: Paolo Caiazzo in scena al teatro Cilea.

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Boomer, un papà sul sofà di e con Paolo Caiazzo Venerdì 24 aprile 2026 ore 21 Biglietti in vendita su https://www.ticket.it/teatro/evento/boomer-un-papa-sul-sofa.aspx Oppure prenotando al numero 351 632 8232 indicando Cognome e n. posti #au - facebook.com facebook