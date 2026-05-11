La figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ricoverata in ospedale C' era anche Elena Santarelli | Avrei voluto abbracciarvi

La figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è stata ricoverata in ospedale e ha trascorso la festa della mamma in struttura. La conduttrice ha condiviso di aver passato il giorno in ospedale con Silvia, accompagnata anche dalla presenza di Elena Santarelli, che ha espresso il desiderio di poter abbracciare la famiglia. La notizia ha fatto il giro dei social e dei media, attirando l'attenzione su questa vicenda personale.

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