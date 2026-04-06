Sono in corso gli ultimi giorni per visitare la mostra Scatole Magiche di Dalila Chessa, allestita presso il Museo della Fraternita dei Laici. La mostra, curata da Laura Davitti, presenta una serie di opere realizzate dall’artista, che saranno accessibili al pubblico fino a pochi giorni dalla data odierna. La rassegna invita i visitatori a scoprire le creazioni dell’artista all’interno delle sale del museo.

Arezzo, 6 aprile 2026 – Ultimi giorni per vedere la mostra Scatole Magiche di Dalila Chessa a cura di Laura Davitti al Museo della Fraternita dei Laici. Prosegue fino al 7 aprile la mostra SCATOLE MAGICHE inaugurata il 7 marzo alla presenza dell'artista. L’esposizione presenta le recenti opere pittoriche realizzate dall’artista, un progetto site - specific ideato per la Sala Pieve del Museo. Le scatole magiche sono piccoli contenitori immaginari, in cui prendono forma scene sospese, quasi teatrini fermi nel tempo. Ogni opera è stata pensata come un microspazio scenico dove avvicinarsi, guardare dentro, scegliere l’angolazione di visione e coglierne il senso con lentezza, ascolto e disponibilità a lasciarsi sorprendere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ultimi giorni per vedere la mostra Scatole Magiche di Dalila Chessa al Museo della Fraternita dei Laici

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