Savignano ricorda la compianta direttrice della biblioteca comunale | in programma l' evento La Paola a tavola
A Savignano sul Rubicone si terrà l’evento “La Paola a tavola” in ricordo della ex direttrice della biblioteca comunale. L’iniziativa si inserisce nella rassegna “Primavera dei libri”, curata dalla Biblioteca gastronomica del Rubicone e dalla libreria locale. Mercoledì 6 maggio verrà ricordata la figura di Paola Sobrero, tra i protagonisti della manifestazione dedicata ai libri e alla cultura gastronomica.
Tra i volti che compongono la “Primavera dei libri”, la rassegna a cura della Biblioteca gastronomica del Rubicone e della libreria The Book Room di Savignano sul Rubicone, mercoledì 6 maggio ci sarà quello di Paola Sobrero.Dopo l’esordio il 29 aprile con “Wu Ming 2 presenta ‘Mensaleri’”, questo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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