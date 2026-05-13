La squadra di pallavolo Vero Volley Milano ha confermato il rinnovo del contratto con l’opposta nazionale Paola Egonu, che rimarrà in squadra per un altro anno. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club, che continuerà a contare sulle prestazioni dell’atleta durante la prossima stagione. Egonu, figura centrale nel roster, prosegue così il suo impegno con la formazione meneghina.

La Numia Vero Volley Milano riparte ancora da Paola Egonu. Il club lombardo ha ufficializzato la permanenza dell’opposta azzurra anche per la stagione 2026-2027, consolidando un progetto tecnico che negli ultimi anni ha trovato proprio nella fuoriclasse italiana il suo punto di riferimento dentro e fuori dal campo. La conferma dell’accordo, già impostato su base biennale e in scadenza il 30 giugno 2027, rappresenta molto più di una semplice prosecuzione contrattuale: è la scelta di dare continuità a una leadership che ha cambiato il peso specifico della squadra nel panorama europeo. Egonu, arrivata a Milano nel 2024, si prepara così a vivere la quarta stagione consecutiva in maglia rossoblù e manterrà anche il ruolo di capitana, affidatole nella scorsa annata.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paola Egonu vestirà ancora la maglia della Vero Volley Milano: rinnovato il contratto dell’opposta azzurra per un altro anno

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