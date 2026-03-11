Arti marziali Archini allievo del Traditional kung fu vestirà ad Atene la maglia azzurra

Alla Asd Wuxing Traditional Kung Fu School si prepara una trasferta italiana ad Atene, dove Leonardo Archini, allievo del Traditional kung fu, indosserà la maglia azzurra. La partecipazione è confermata per il 6° Acropolis International Wushu Open Tournament, evento internazionale di arti marziali. La convocazione di Archini rappresenta un momento importante per la scuola e per l’atleta.

C'è fermento alla Asd Wuxing Traditional Kung Fu School per l'imminente partenza di Leonardo Archini, convocato nella rappresentativa italiana che prenderà parte al 6° Acropolis International Wushu Open Tournament. L'appuntamento si terrà da venerdì a domenica nel Wrestling Olympic Stadium di Atene. Archini, allievo del maestro Andrea Bordi, competerà nella specialità del Tui Shou (mani che spingono), che mette alla prova equilibrio, sensibilità e radicamento e potenza. Leonardo non rappresenterà solo i colori azzurri, ma l'intero percorso tecnico dell'Asd Wuxing e della sua squadra agonistica, diretta dai maestri Andrea Bordi per il settore stili esterni e Kung Fu tradizionale, e Massimiliano Pallotti, per il settore stili interni e Tai Chi.