LIVE Vallefoglia-Milano 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Vero Volley allunga ancora 11-15

Durante la partita di volley femminile tra Vallefoglia e Milano, il punteggio è attualmente 0-1 in favore delle ospiti. Nel corso del match, il Vero Volley ha aumentato il vantaggio, portandosi avanti 11-15. Nel dettaglio, Kurtagic ha realizzato un attacco dal centro, mentre Egonu ha sbagliato il servizio toccando la rete.

19-24 Il servizio di Danesi mette in difficoltà la difesa di Vallefoglia, che non riesce a tenere la palla in campo. 17-21 Egonu trova la diagonale vincente. Esce Lanier per far posto a Cagnin. 16-20 Due grandi difese di Vallefoglia su Egonu e Lanier, ma Bici si fa murare da Danesi. 15-19 Egonu con la diagonale stretta, colpo che le sta riuscendo particolarmente bene in questo match. 13-15 Omurayi trova il muro sulla diagonale, ma la palla finisce fuori. 5-8 Diagonale stretta di Egonu. Omoruyi per Ungureanu, il cambio di Pistola. 20.55 Primo set che ha visto dominare Milano all'inizio, con un vantaggio massimo di 7 punti per la squadra di Lavarini.