Le nozze gay tra i sindaci di Lega e FdI | Il mondo cambia Sui diritti è più avanti la destra

Il 27 giugno si svolgerà la prima unione civile tra due sindaci omosessuali, Loris Bazzo di Carlino e Alessandro Basso di Pordenone. Entrambi ricoprono ruoli di primo cittadino e rappresentano i loro comuni, confermando la volontà di celebrare l’unione in un momento storico particolare. La cerimonia sarà pubblica e coinvolgerà le comunità di provenienza dei due sindaci.

Si terrà il prossimo 27 giugno la prima unione civile tra due sindaci omosessuali. Si tratta di Loris Bazzo, primo cittadino di Carlino (Udine), e Alessandro Basso, primo cittadino di Pordenone. Il dettaglio che può sorprendere è però un altro: entrambi sono di destra. Per la precisione, Bazzo è iscritto alla Lega, mentre Basso è rappresentante di Fratelli d’Italia. «Non abbiamo intenti pedagogici, è la cristallizzazione di un passaggio di civiltà che ci rende orgogliosi», precisa il sindaco di Pordenone alla Stampa. La proposta di matrimonio. I due stanno insieme da circa cinque anni e hanno due cani (Ugo e Frida) e due gatti (Micetta e Ginger). 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Alessandro e Loris sposi, le nozze gay dei sindaci di Fratelli d?Italia e LegaPORDENONE - Il primo matrimonio della storia italiana tra due sindaci omosessuali, sarà celebrato a Nordest e nelle file del centrodestra.

A giugno primo matrimonio gay tra sindaci, quello Fdi di Pordenone sposerà quello leghista di Carlino(Adnkronos) – Il 27 giugno prossimo il sindaco di Pordenone di Fratelli d’Italia, Alessandro Basso, sposerà il leghista Loris Bazzo, sindaco di...

Tutti gli aggiornamenti su Le nozze gay tra i sindaci di Lega e...

Temi più discussi: Alessandro e Loris sposi, le nozze gay dei sindaci di Fratelli d’Italia e Lega; C’è la data per le nozze gay targate Lega e Fratelli d’Italia: unione civile per i sindaci Alessandro Basso e Loris Bazzo il 27 giugno; Nozze gay tra i sindaci Basso (Fratelli d'Italia) e Bazzo (Lega): Unione civile per il centrodestra; Sindaci gay di FdI e Lega si sposano, la risposta del Pd: Unione resa possibile da una legge di centrosinistra.

Nozze gay tra i sindaci Basso (Fratelli d’Italia) e Bazzo (Lega): Unione civile per il centrodestraLa cerimonia si terrà nel Chiostro di San Francesco, uno dei luoghi più suggestivi del centro storico di Pordenone PORDENONE – Due sindaci, due amministrat ... etrurianews.it

Alessandro e Loris sposi, le nozze gay dei sindaci di Fratelli d’Italia e LegaPORDENONE - Il primo matrimonio della storia italiana tra due sindaci omosessuali, sarà celebrato a Nordest e nelle file del centrodestra. Con il Friuli Venezia Giulia a fare quasi ... ilgazzettino.it

Lega Pallavolo Serie A Femminile - facebook.com facebook

La Lega boccia l’emendamento Salis. Vince il buonsenso! x.com