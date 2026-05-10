Bonnie Tyler ancora in terapia intensiva | Operata d'urgenza in Portogallo perché le era scoppiata l'appendice

Bonnie Tyler si trova ancora in terapia intensiva dopo un intervento chirurgico d’urgenza in Portogallo, causato dalla rottura dell’appendice. Un amico stretto ha spiegato che la cantante si era sentita male durante un concerto a Londra, ma i medici avevano dato rassicurazioni. Successivamente, è stata operata d’urgenza per risolvere il problema intestinale. La popstar è attualmente sotto osservazione, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui