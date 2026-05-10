Bonnie Tyler ancora in terapia intensiva | Operata d'urgenza in Portogallo perché le era scoppiata l'appendice
Bonnie Tyler si trova ancora in terapia intensiva dopo un intervento chirurgico d’urgenza in Portogallo, causato dalla rottura dell’appendice. Un amico stretto ha spiegato che la cantante si era sentita male durante un concerto a Londra, ma i medici avevano dato rassicurazioni. Successivamente, è stata operata d’urgenza per risolvere il problema intestinale. La popstar è attualmente sotto osservazione, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.
Liberto Mealha, amico intimo di Bonnie Tyler, ha rivelato le cause che hanno costretto la popstar a sottoporsi a un intervento chirurgico d’urgenza all’intestino: “Si era sentita male durante un concerto a Londra ma i medici l’avevano rassicurata. Pochi giorni dopo, in Portogallo, è stata trasferita d’urgenza in ospedale perché le era scoppiata l’appendice”.🔗 Leggi su Fanpage.it
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