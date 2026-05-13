Pantani cala il sipario Incastrato dalla camorra? L’inchiesta sarà archiviata

Il procedimento giudiziario riguardante la morte di Marco Pantani sta per essere archiviato. Le indagini avevano ipotizzato coinvolgimenti di organizzazioni criminali, ma le accuse sono state ritenute infondate. In passato, le autorità avevano ascoltato numerosi testimoni e analizzato prove, senza tuttavia trovare elementi sufficienti per sostenere l’ipotesi di un complotto. Ora si attende la decisione ufficiale che chiuderà il caso.

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