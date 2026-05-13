Pantani cala il sipario Incastrato dalla camorra? L’inchiesta sarà archiviata
Il procedimento giudiziario riguardante la morte di Marco Pantani sta per essere archiviato. Le indagini avevano ipotizzato coinvolgimenti di organizzazioni criminali, ma le accuse sono state ritenute infondate. In passato, le autorità avevano ascoltato numerosi testimoni e analizzato prove, senza tuttavia trovare elementi sufficienti per sostenere l’ipotesi di un complotto. Ora si attende la decisione ufficiale che chiuderà il caso.
Bologna, 13 maggio 2026 – “Mi hanno tradito, mi hanno fregato”. Un ritornello. Marco Pantani lo avrà ripetuto dieci, cento, mille volte nei 1.715 giorni del suo calvario: 5 giugno 1999 (data della sua morte sportiva)- 15 febbraio 2004 (la sua morte effettiva). Ma la ricerca di una verità giudiziaria sulla storia finita male di Marco Pantani, il Pirata, è andata a sbattere contro un nuovo muro. Un altro brutale stop. La Procura di Trento si è arresa: la pm Patrizia Foiera ha chiesto di archiviare l’inchiesta “sull ‘associazione a delinquere di stampo mafioso riconducibile al decesso”. Pantani morì in una camera d’albergo, a Rimini, il giorno...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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