La Coppa del Mondo femminile di combinata nordica 2025-26 si avvia alla conclusione con l'ultima tappa prevista a Holmenkollen domenica 15 marzo. Le atlete termineranno la stagione in Norvegia, dove si disputerà la sesta edizione ufficiale della competizione, considerata anche come la quinta in modo non ufficiale. La gara rappresenta il punto finale del circuito stagionale dedicato alle donne.

La Coppa del Mondo femminile 2025-26 di combinata nordica raggiunge il capolinea del suo viaggio. Le atlete scenderanno dal convoglio a Holmenkollen, dove domenica 15 marzo si concluderà l’avventura della VI edizione de jure, la V de facto, della versione rosa del massimo circuito. Non potrebbe esistere contesto più azzeccato di quello di Oslo per il ‘Gran Finale’. Sia per ciò che rappresenta nel panorama delle discipline nordiche, sia per quanto la Norvegia spinga e investa nella combinata femminile in sè. Parliamo, letteralmente, della locomotiva di questa branca della disciplina. Peraltro, non va dimenticato come proprio qui – lo scorso anno – si siano disputate le prime gare di sempre su trampolino grande. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Combinata nordica, cala il sipario sul circuito femminile. Sarà Holmenkollen a chiudere le danze

Articoli correlati

Combinata nordica femminile, Korhonen domina il PCR sul trampolino grande di LahtiMinja Korhonen ha fatto il vuoto nel Provisional Competition Round sul trampolino grande HS130 di Lahti, sede della penultima tappa stagionale della...

Leggi anche: Combinata nordica, “meglio tardi che mai” per il settore femminile. A Lahti finalmente anche le donne!

Approfondimenti e contenuti su Sarà Holmenkollen

Combinata nordica, la Coppa del Mondo 2025-26 finisce nel regale contesto di OsloAtto finale per la Coppa del Mondo maschile 2025-26 di combinata nordica. Il sipario sulla quarantatreesima edizione del massimo circuito calerà sulla ... oasport.it

Combinata nordica, meglio tardi che mai per il settore femminile. A Lahti finalmente anche le donne!Meglio tardi che mai, come si suole dire. Ci ha messo un bel po’, la Finlandia, ad adeguarsi ai tempi correnti. Però, in ultimo, anche i sinivalkoinen ... oasport.it