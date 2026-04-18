Percorso verde stop vandali | Intervenga il sindaco

A Bastia Umbra, lungo il percorso verde, si sono verificati atti vandalici che hanno suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Il sindaco è stato chiamato a intervenire subito, presentando la situazione alle forze dell'ordine e alle autorità giudiziarie per avviare le indagini necessarie. La volontà è di valutare eventuali ipotesi di reato legate a questi comportamenti dannosi.

BASTIA UMBRA – Stop agli atti vandalici lungo il percorso verde, il sindaco intervenga immediatamente, esponendo la situazione agli organi giudiziari e di polizia competente affinché avviino le indagini necessarie a valutarne le ipotesi di reato. E’ la richiesta che viene dalla Coalizione Civico Progressista – raggruppa le forze di maggioranza alla guida del Comune bastiolo – che, dopo la condanna di quanto accaduto, chiede interventi concreti per salvaguardare un’area che si snoda lungo il Tescio e poi lungo il Chiascio molto amata dai cittadini di Bastia Umbra e del territorio, utilizzato per passeggiate, attività sportive, momenti di relax in un ambiente suggestivo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Percorso verde, stop vandali: "Intervenga il sindaco" Notizie correlate Impianti d'illuminazione nel mirino di ladri e vandali: "Intervenga il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza"Un impianto di illuminazione spento in via Emanuele Paternò, alla Guadagna, dopo il furto del misuratore di energia elettrica e una quarantina di... Stop ai traghetti per il mare agitato, bus presi d'assalto. I sindacati: "Scene indegne, intervenga la Regione"Il blocco delle vie del mare, determinato dalle avverse condizioni meteorologiche, ha riversato migliaia di utenti sui servizi di trasporto pubblico... Una raccolta di contenuti Si parla di: Percorso verde, stop vandali: Intervenga il sindaco. Percorso verde, stop vandali: Intervenga il sindacoBastia Umbra, la coalizione Civico-Progressista dà la sveglia al Comune Atti intollerabili, avviare le indagini necessarie per salvare l’area fluviale. lanazione.it Incuria, degrado e vandali. Percorso verde indecorosoBastia Umbra, le opposizioni attaccano l’amministrazione comunale Staccionate e cestini rotti: così si mette a rischio anche la sicurezza. msn.com