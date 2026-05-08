Acque contaminate in Campania il sindaco di Angri sporge denuncia in Procura

Il sindaco di Angri ha presentato una denuncia presso la Procura, chiedendo di chiarire la natura delle acque contaminate nella zona. La Regione Campania ha inviato una richiesta alle Asl per avviare verifiche su aspetti sanitari, ambientali, veterinarie e di filiera. La vicenda riguarda un caso di inquinamento che ha suscitato preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali.

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Il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli ha sporto denuncia, chiedendo di fare chiarezza all'autorità giudiziaria, dopo la richiesta urgente inviata dalla Regione Campania alle Asl per attivare verifiche integrate sanitarie, ambientali, veterinarie e di filiera dopo il caso di inquinamento delle.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Acque contaminate in Campania: allarme a Giugliano, Acerra e Villa LiternoScatta l’allarme ambientale in Campania dopo la scoperta di sostanze potenzialmente cancerogene nelle acque sotterranee di numerosi territori... In Campania acque sotterranee contaminate da agenti cancerogeni: attivate verifiche sanitarieLa Regione Campania, attraverso la direzione generale della Sanità, ha chiesto alle Asl di attivare con urgenza «verifiche integrate sanitarie,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lo studio della Federico II: in Campania acque sotterranee contaminate da agenti cancerogeni. E la Regione allerta le Asl; In Campania acque sotterranee contaminate da agenti cancerogeni; Acque cancerogene in Campania, chieste verifiche urgenti. La polemica: La Regione sapeva da mesi; Terra dei Fuochi, lo studio rivela acque contaminate da agenti cancerogeni. La Regione chiede verifiche urgenti alle Asl. Acque contaminate in Campania, allarme sui cancerogeni. Tridico chiede controlli immediatiA poche ore dalla notizia della condizione di forte contaminazione delle acque sotterranee delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno, la ... napolivillage.com In Campania acque sotterranee contaminate da agenti cancerogeniHodgkin, e di tetracloroetilene (Pce), ritenuto invece come probabile cancerogeno, nelle acque sotterranee dei territori delle province di Caserta, Napoli, Avellino e Salerno. (ANSA) ... ansa.it Flocco e Aveta: «Acque sotterranee contaminate, confronto con Arpac e presidio costante» facebook Acque contaminate in Campania: trovate sostanze cancerogene nelle falde, allarme nella Terra dei Fuochi x.com