Panatta stop forzato ad Apiro | l’espansione del colosso del fitness si sposta a Monte Roberto

La Panatta Srl ha annunciato che i piani di espansione ad Apiro sono stati sospesi, impedendo la realizzazione di due nuovi stabilimenti di circa 8.000 metri quadrati. La decisione comporta il rallentamento di un progetto considerato importante per la crescita dell’azienda. La posizione ufficiale non fornisce dettagli sulle ragioni di questa scelta, che ha determinato la fine dei lavori previsti nel territorio. La società ha spostato gli investimenti a Monte Roberto.

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