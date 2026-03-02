Infortunio per Lorenzo Ambrosin | stop forzato per il giocatore del Tezenis Verona

Lorenzo Ambrosin, giocatore del Tezenis Verona, si è infortunato durante un allenamento. La società ha diffuso un comunicato ufficiale per aggiornare sulle sue condizioni. Al momento, il giocatore è stato sottoposto a controlli e si aspetta un nuovo aggiornamento sulle sue prossime giornate di lavoro. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle cause dell’incidente o sui tempi di recupero.

Una comunicazione ufficiale aggiorna sulle condizioni di Lorenzo Ambrosin dopo un infortunio durante l’allenamento. Le verifiche diagnostiche hanno evidenziato una frattura spiroide del quinto metacarpo sinistro, situazione che richiede un intervento mirato per ripristinare la stabilità ossea. L’intervento è programmato per mercoledì 4 marzo presso il MediClinic di Pozzonovo, affidato al Dottor Andrea Atzei. I tempi di recupero saranno stabiliti dal team medico della squadra a seguito dell’operazione. Durante la sessione di allenamento si è verificato un contatto che ha generato una frattura spiroide del quinto metacarpo sinistro. L’esito degli accertamenti strumentali ha consentito di definire la gravità dell’entità lesionata e la necessità di un intervento chirurgico per ripristinare l’assetto dell’osso interessato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

