Italexit contro lo spostamento del mercato ittico | Stop al trasferimento forzato spazi insufficienti
Un rappresentante di Italexit si è espresso contro lo spostamento del mercato ittico all’ingrosso, definendolo un trasferimento forzato causato da spazi insufficienti. Secondo lui, si tratta di tutelare la marineria locale dallo sfratto legato alle nuove logiche digitali. La questione riguarda il trasferimento di un mercato importante per la zona, che sta suscitando reazioni tra le associazioni di categoria e i cittadini coinvolti.
“Difendiamo la marineria pescarese dallo sfratto del digitale a risparmio”. Lo afferma il coordinatore cittadino e delegato nazionale di Italexit per l’Italia, Marius Creati, che prende posizione sulla vicenda dello spostamento del mercato ittico all’ingrosso e critica duramente il progetto di.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Notizie correlate
Leggi anche: Gli operatori del mercato ittico si presentano in Comune, è ancora scontro sul trasferimento della sede [VIDEO-FOTO]
AEW: Stop per Kris Statlander: infortunio e stop forzato dopo la guerra contro TheklaDurante l’episodio del 18 febbraio di AEW Dynamite, la AEW ha confermato che Statlander non è stata dichiarata idonea a competere in seguito al...