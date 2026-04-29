Italexit contro lo spostamento del mercato ittico | Stop al trasferimento forzato spazi insufficienti

Un rappresentante di Italexit si è espresso contro lo spostamento del mercato ittico all’ingrosso, definendolo un trasferimento forzato causato da spazi insufficienti. Secondo lui, si tratta di tutelare la marineria locale dallo sfratto legato alle nuove logiche digitali. La questione riguarda il trasferimento di un mercato importante per la zona, che sta suscitando reazioni tra le associazioni di categoria e i cittadini coinvolti.