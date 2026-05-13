Palmiero | Resta il rammarico per non aver concretizzato
Al termine della partita che ha eliminato l’Avellino dai playoff, Luca Palmiero ha espresso un senso di rammarico per non aver raggiunto l’obiettivo. Ha commentato che, nonostante la delusione, ha avuto la percezione di aver dato il massimo durante l’intera gara. La sfida contro il Catanzaro si è conclusa con la vittoria di quest’ultimo, chiudendo così il percorso di qualificazione per la squadra irpina.
Tempo di lettura: 2 minuti C’è il sapore acre della delusione, ma anche la consapevolezza di aver dato tutto, nelle parole di Luca Palmiero al termine della sfida che ha sancito l’uscita dell’ Avellino dai playoff per mano del Catanzaro. Il centrocampista biancoverde non nasconde l’amaro per un’occasione sfumata, analizzando con lucidità una gara dai due volti. Secondo Palmiero, il destino del match si è deciso nella prima frazione di gioco. “ C’è sempre il rammarico di non essere riuscito a vincere la partita, soprattutto per quello che avevamo creato nel primo tempo ” ha dichiarato il centrocampista, sottolineando come l’incapacità di concretizzare le palle gol sia stata fatale.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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Si parla di: Palmiero non nasconde l'amarezza: Il sogno volevamo alimentarlo ancora; Palmiero: Resta il rammarico per non aver concretizzato.
Un punto che lascia sensazioni contrastanti. Doppio vantaggio non gestito nel finale, con il rammarico per un risultato che poteva essere diverso. Resta però l’importanza di non aver perso uno scontro diretto. Forza Ferrini #FerriniCagliari #FerriniHockey #Elit facebook