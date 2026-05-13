Palmiero | Resta il rammarico per non aver concretizzato

Al termine della partita che ha eliminato l’Avellino dai playoff, Luca Palmiero ha espresso un senso di rammarico per non aver raggiunto l’obiettivo. Ha commentato che, nonostante la delusione, ha avuto la percezione di aver dato il massimo durante l’intera gara. La sfida contro il Catanzaro si è conclusa con la vittoria di quest’ultimo, chiudendo così il percorso di qualificazione per la squadra irpina.

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