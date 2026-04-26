Dopo la partita tra Torino e Inter, l’attaccante dei granata ha partecipato a una conferenza stampa per commentare il pareggio ottenuto. Ha espresso rammarico per non aver conquistato la vittoria, senza però entrare in dettagli sul futuro. La sua presenza in sala stampa ha attirato l’attenzione sui temi legati alla prestazione della squadra, mentre ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo alla partita e alle prospettive future.

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Simeone post Torino Inter: le parole dell’attaccante dei granata dopo il pareggio ottenuto in campionato. (Inviato all’Olimpico Grande Torino) – La conferenza stampa di Giovanni Simeone dopo Torino Inter. TRAGUARDO DEL 10° GOL – « A livello personale quello che ho raggiunto oggi mi riempie di felicità e orgoglio, ho sempre rispettato e cercato di portare avanti un lavoro che faccio da piccolo. Per una parte ho sempre odiato la routine, ma è lei che mi ha portato a fare questi gol. Mancano ancora 5 partite, spero di riuscire a fare di più. Sicuramente nella prima parte della stagione non siamo stati al livello di adesso, nel momenti più basso nostro c’è stato un cambio di allenatore.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Simeone post Torino Inter: «C’è rammarico per non aver vinto. Il mio futuro? Rispondo così…»

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