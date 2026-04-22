Conti pubblici Meloni | rammarico per aver mancato di poco 3%

Il governo ha annunciato di aver raggiunto un risultato importante nella riduzione del deficit pubblico, considerato da molti difficile da ottenere. Tuttavia, il primo ministro ha espresso rammarico per il fatto di essere mancato di poco l’obiettivo del 3%. La notizia arriva dopo mesi di discussioni e negoziati tra le istituzioni finanziarie e le autorità di governo, che hanno lavorato per migliorare la situazione economica del paese.

Roma, 22 apr. (askanews) – “Riguardo alla riduzione del deficit, il Governo ha ottenuto un risultato considerato da molti irraggiungibile. Nel 2022, quando si è insediato l’attuale Governo, abbiamo trovato un rapporto deficitPil dell’8,1%; oggi lo abbiamo portato al 3,1%. Un dato non solo inferiore di 5 punti percentuali rispetto a quando ci siamo insediati, ma anche migliore delle previsioni del Governo stesso, che si fermavano al 3,3% per il 2025”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni su X. “Resta il rammarico – prosegue – per aver mancato di poco la soglia del 3%, che avrebbe consentito di uscire dalla procedura di infrazione europea con un anno di anticipo, cosa che avrebbe significato maggiore capacità di spesa per lo Stato”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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