Palma crollata in piazza Da Novi la difesa di Aster | Responsabilità di altri soggetti

A Genova, un incidente probatorio sul crollo di una palma in piazza Paolo Da Novi, avvenuto il 12 marzo 2025 e costato la vita a una donna, ha portato alla luce il coinvolgimento di altri soggetti e uffici nella gestione della vicenda. Dodici persone sono attualmente indagate per questa morte. La difesa di uno dei soggetti coinvolti ha affermato che le responsabilità non ricadrebbero esclusivamente sulla propria assistita, puntando il dito su altri attori.

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