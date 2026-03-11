La fregata missilistica 'Federico Martinengo' della Marina militare italiana, partita da Taranto venerdì scorso, si trova attualmente nell’area di Cipro. La nave è schierata con l’obiettivo di difendere l’isola e si prepara a intervenire con i missili Aster anti-drone. La missione si inserisce in un contesto di tensione nella regione.

La fregata missilistica 'Federico Martinengo', la nave della Marina militare italiana partita dal porto di Taranto venerdì scorso, è giunta nell'area di Cipro, per la difesa dell'isola. A bordo ha oltre 160 militari italiani per un'operazione che avviene nell'ambito di un assetto in coordinamento tra Italia, Spagna, Francia e Olanda. La fregata si è ricongiunta la gruppo della portaerei francese Charles De Gaulle. Gli strumenti a bordo La nave si trova nell'area per difendere l'isola dagli attacchi provenienti da Iran o Libano. Con gli strumenti a bordo, i militari potranno avvistare con i radar eventuali droni o razzi fino a circa duecento chilometri di distanza mentre a neutralizzare le minacce potrebbero essere i missili Aster, attivi nel raggio di cento chilometri. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Guerra Iran, la fregata Martinengo schierata a difesa di Cipro: pronta a colpire con i missili Aster anti-drone

Articoli correlati

Missili Aster, sistemi anti droni ed elicotteri: ecco le dotazioni della Martinengo, la nave della Marina militare italiana inviata a CiproLa partenza -annunciata nei giorni scorsi dal ministro della Difesa, Guidi Crosetto - è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 6 marzo.

Missili antiaerei, cannoni e 160 militari a bordo: com’è fatta (e cosa può fare) la fregata Martinengo inviata dall’Italia a difesa di CiproÈ salpata venerdì 6 marzo dal porto di Taranto la fregata missilistica Federico Martinengo della Marina Militare italiana, diretta verso Cipro...

Altri aggiornamenti su Guerra Iran

Temi più discussi: La guerra in Medio Oriente - La giornata del 6 marzo LIVE BLOG; Guerra a Iran, il ruolo dell’Italia: scudo aereo al massimo, navi a Cipro, aiuti nel Golfo; Rivista Italiana Difesa - shownews - Iran, il fronte marittimo; Nuovo raid israeliano sul Libano. Il Senato Usa boccia la risoluzione che chiedeva stop alla guerra.

Guerra Iran, la fregata Martinengo schierata a difesa di Cipro: pronta a colpire con i missili Aster anti-droneLa fregata missilistica 'Federico Martinengo', la nave della Marina militare italiana partita dal porto di Taranto venerdì scorso, è giunta nell'area di Cipro, per ... ilmessaggero.it

Guerra in Iran, Teheran: attacchi su larga scala su obiettivi americani e israeliani. Raid aereo dell'Idf su edificio a Beirut«Le forze di difesa aerea dell'Arabia Saudita hanno distrutto sei missili iraniani lanciati in direzione della base aerea di Prince Sultan» ha comunicato il ministero della ... ilmattino.it

Fanpage.it. . “Italia non andrà in guerra. Condanno la strage delle bambine a Minab e siamo solidali con i familiari” Meloni al Senato sulla crisi in Iran - facebook.com facebook

Guerra #Iran: #petrolio alle stelle e timori globali. Quali saranno i prossimi scenari Torna la finestra sull'attualità di @siamonoitv2000: oggi #9marzo alle 15.15 l'analisi di Gregory Alegi, docente di storia e politica Usa @UniLUISS. x.com