Scacchi | l’ISISS Antonio Scarpa sul podio e alle finali nazionali

Cinque studenti di un istituto scolastico locale si sono distinti nel torneo regionale di scacchi, arrivando tra i primi cinque e conquistando così un posto alle finali nazionali che si terranno in Abruzzo. Hanno affrontato e vinto contro un totale di 500 avversari provenienti da diverse scuole della regione, dimostrando abilità e determinazione. La squadra rappresenterà la scuola in un evento che coinvolge i migliori giovani giocatori italiani.

? Cosa scoprirai Chi sono i cinque studenti che porteranno lo Scarpa in Abruzzo?. Come hanno battuto 500 avversari per conquistare il podio regionale?. Perché la preparazione mentale è stata decisiva a Montebelluna?. Quali sfide tattiche attendono la squadra Juniores nelle finali nazionali?.? In Breve Squadra Juniores composta da Szal, Querin, Barro, Vincenzi e Matushi sotto Ivano Zuccolotto.. Percorso iniziato a marzo con eliminatorie provinciali disputate a Conegliano.. Secondo podio regionale ottenuto superando oltre 500 studenti in Veneto.. Finali nazionali del Trofeo Scacchi Scuola in Abruzzo dall'18 al 21 maggio.. La squadra Juniores maschile dell’I.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scacchi: l’I.S.I.S.S. Antonio Scarpa sul podio e alle finali nazionali Notizie correlate Il Novelli-Natalucci sbanca al "Trofeo scacchi scuola 2026" regionale e accede alle finali nazionali di MontesilvanoANCONA – Nuovo prestigioso traguardo per l’Istituto comprensivo Novelli-Natalucci che continua a distinguersi nel panorama del “Trofeo Scacchi Scuola... Volley, l'under 18 Auxilium alle finali nazionali PGSIn casa Auxilium, si sta avvicinando uno dei momenti sportivi più importanti della stagione pallavolistica 2025-2026.