Nel primo incontro dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2027, la squadra italiana di pallamano ha perso contro quella svizzera all’Hallenstadion, con il punteggio di 32-29. La partita ha visto gli azzurri iniziare bene, ma poi subire il ritorno degli avversari, che hanno conquistato la vittoria finale. Per il ritorno, in programma in Italia, sarà necessario un risultato molto favorevole per sperare nella qualificazione.

Il primo atto dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2027 fra Svizzera e Italia si è concluso. Gli azzurri sono stati sconfitti all’Hallenstadion al termine di una partita che li ha visti partire forte e poi subire il ritorno dei rossocrociati, capaci di imporsi alla fine per 32-29. Ora però c’è da mettere in agenda la gara di ritorno: domenica 17 maggio alle ore 18.00 al Pala Cattani di Faenza, dove all’Italia servirà una vittoria con almeno 4 gol di vantaggio per staccare il pass per il prossimo torneo iridato. LA CRONACA. A Zurigo la gara si apre con il gol dell’Italia a firma di Parisini, in una contesa che si dimostra subito intensa. Si viaggia in partita sino al 4-4, poi gli azzurri piazzano il primo strappo per con Helmeon dai sette metri e Simone Mengon per il 4-7.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, l’Italia fa sognare un tempo, poi cede alla Svizzera. Servirà un miracolo per i Mondiali

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