Paliano Festa di San Procolo

Da frosinonetoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Paliano si avvicina la Festa di San Procolo, un evento che si svolgerà dal 22 al 24 maggio 2026 presso l’Azienda Agricola Pizzirani. La manifestazione, che si ripete ogni anno, richiama numerosi partecipanti e appassionati della tradizione locale. Durante le giornate sono previste diverse attività e iniziative legate alla celebrazione religiosa e alle tradizioni della comunità. La festa rappresenta un momento di aggregazione per residenti e visitatori della zona.

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Grande attesa a Paliano per la tradizionale Festa di San Procolo, in programma nei giorni 22, 23 e 24 Maggio 2026 presso la splendida cornice dell’Azienda Agricola Pizzirani.Tre giornate all’insegna della tradizione, della convivialità e del divertimento, organizzate dal Comitato San Procolo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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