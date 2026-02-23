hiv migliore aderenza ed efficacia con cura long acting rispetto alla giornaliera

Il trattamento iniettabile long acting per l’HIV, basato su cabotegravir e rilpivirina, ha dimostrato di mantenere meglio la soppressione virale rispetto alla terapia orale quotidiana. La causa principale risiede nella maggiore aderenza dei pazienti alla cura iniettata, che evita dimenticanze e interruzioni. Questa soluzione si rivolge soprattutto a chi ha incontrato difficoltà a seguire regolarmente le terapie quotidiane. Ora si cerca di capire come questa innovazione possa cambiare la gestione dell’HIV.

Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - Il trattamento iniettabile long acting per l'infezione da Hiv a base di cabotegravir + rilpivirina di Viiv Healthcare ha dimostrato un'efficacia superiore nel mantenere la soppressione della carica virale rispetto alla terapia orale quotidiana, in persone con una storia di difficoltà di aderenza alla terapia antiretrovirale. Sono i risultati finali dello studio di fase III Latitude, diffusi oggi in una nota dalla farmaceutica specializzata nel trattamento dell'Hiv, a maggioranza azionaria Gsk. I dati a 48 settimane sono stati pubblicati sul 'New England Journal of Medicine' e fanno seguito alla raccomandazione di un comitato indipendente di monitoraggio dei dati e della sicurezza (Dsmb) del febbraio 2024, di interrompere la randomizzazione dello studio e invitare tutti i partecipanti eleggibili a passare al trattamento iniettabile long acting cabotegravir + rilpivirina, sulla base dei dati interinali di efficacia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Hiv, infettivologa Mazzotta: “Con PrEP long acting aderenza superiore al 95%”

Hiv, Andreoni: “Terapie long acting migliorano aderenza e fermano trasmissione virus”Questa mattina il professor Andreoni ha spiegato che le nuove terapie antiretrovirali a lunga durata stanno cambiando il modo di curare l’Hiv.

HIV CALL Campania: il punto sulle strategie di cura eprevenzione del virus in Regione Campania

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Hiv. Focus su aderenza alle terapie e dialogo paziente-medico con Hiv. Parliamone ancora!Le terapie oggi disponibili per l’HIV hanno radicalmente trasformato la storia di questa infezione e delle persone che ne sono portatrici. È fondamentale, però, che l’aderenza a queste terapie sia ... quotidianosanita.it

Hiv: l’importanza della diagnosi precoce e dell’aderenza alla terapia antiviraleNel corso del 2022 si sono contate in Italia poco meno di duemila nuove infezioni da HIV. Negli anni Ottanta l’HIV rappresentava diagnosi pesante che si riferiva ad una malattia quasi inevitabilmente ... ilsole24ore.com

Con il calo delle temperature, l'organismo è più esposto ai virus influenzali La prevenzione è la tua difesa migliore: monitorare il tuo stato di salute aiuta ad affrontare l'inverno con maggiore sicurezza e consapevolezza Esegui un controllo presso il l - facebook.com facebook