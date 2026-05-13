Morta Alessia La Rosa la piccola super-tifosa del Palermo | Ciao guerriera

Alessia La Rosa, la piccola tifosa del Palermo, è deceduta dopo una lunga malattia durata sette anni. Nei mesi precedenti la sua morte, i supporter del club e di altre squadre avevano espresso vicinanza e solidarietà. La bambina, nota per il suo entusiasmo e il suo attaccamento alla squadra, era molto amata dalla comunità locale. La notizia ha suscitato cordoglio tra i tifosi e i cittadini della zona.

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È morta ieri, dopo una lunghissima lotta contro un tumore, Alessia La Rosa, la bimba di 8 anni che negli scorsi anni è diventata simbolo della tifoseria del Palermo. La piccola, malata da sette anni, si è spenta nella giornata di martedì 12 maggio. Grandissima sostenitrice dei rosanero e abbonata in Curva Nord dove il tifo è più caldo, era stata soprannominata "la guerriera" proprio dagli ultras siciliani. "Il ricordo di Alessia resterà per sempre vivo nei ricordi del Club e della grande famiglia rosanero", ha scritto in una nota il club. Sui social anche l'ultimo saluto dei suoi compagni di curva., "Il Palermo FC, con il presidente...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Morta Alessia La Rosa, la piccola super-tifosa del Palermo: "Ciao guerriera" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: "Addio guerriera": è morta Alessia, la piccola tifosa del Palermo che ha commosso tutti Leggi anche: Non ce l'ha fatta Alessia La Rosa, la "guerriera" tifosa del Palermo: aveva otto anni Temi più discussi: Alessia La Rosa, morta la bimba di 8 anni tifosa del Palermo. Lottava contro un tumore; Addio ad Alessia, la piccola tifosa entrata nel cuore di tutta la città; Palermo e la Sicilia in lutto per Alessia; Morta a 8 anni Alessia, la piccola tifosa del Palermo?. Addio guerriera: è morta Alessia, la piccola tifosa del Palermo che ha commosso tutti ift.tt/m6zjeaf x.com Addio ad Alessia La Rosa, morta a 8 anni dopo il tumore: Palermo piange la piccola tifosa rosanero amata da Segre, dalla Curva Nord e dal BarberaLa morte di Alessia La Rosa, la bambina palermitana di 8 anni diventata nel tempo una piccola mascotte del cuore rosanero, è una di quelle notizie che lasciano il segno. Una storia fragile e fortissim ... alphabetcity.it Morta a 8 anni Alessia, la piccola tifosa del Palermo?Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, piange la prematura scomparsa di Alessia La Rosa, piccola tifosa rosanero di soli 8 anni che ha lottato con strao ... adnkronos.com