Addio guerriera. Due parole che lasciano il segno quelle pubblicate sul profilo Facebook della Curva Nord del Palermo calcio. Due parole con cui è stata data la triste notizia che è morta la piccola Alessia, la bimba di 8 anni che lottava contro una grave malattia, e la cui forza aveva commosso.🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Alessia, la piccola tifatrice del Palermo, ha concluso la sua battaglia? Punti chiave Come ha fatto una bambina di otto anni a unire Palermo? Chi è il calciatore che ha stretto un legame speciale con Alessia? Perché la...

Alessia la "guerriera" di 8 anni a Palermo: "La mia passione è la squadra rosanero"Ci sono storie che superano i confini del campo di calcio e trasformano gli spalti di uno stadio in una grande famiglia come quella di Alessia, detta...

Argomenti più discussi: Addio guerriera: è morta Alessia, la piccola tifosa del Palermo che ha commosso tutti; Addio guerriera: è morta Alessia, la piccola tifosa del Palermo che ha commosso tutti; Addio ad Alessia, la piccola tifosa entrata nel cuore di tutta la città; Addio ad Alessia, la piccola tifosa rosanero.