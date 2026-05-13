Addio guerriera | è morta Alessia la piccola tifosa del Palermo che ha commosso tutti
Addio guerriera. Due parole che lasciano il segno quelle pubblicate sul profilo Facebook della Curva Nord del Palermo calcio. Due parole con cui è stata data la triste notizia che è morta la piccola Alessia, la bimba di 8 anni che lottava contro una grave malattia, e la cui forza aveva commosso.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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