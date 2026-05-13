Addio guerriera | è morta Alessia la piccola tifosa del Palermo che ha commosso tutti

Da palermotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Addio guerriera. Due parole che lasciano il segno quelle pubblicate sul profilo Facebook della Curva Nord del Palermo calcio. Due parole con cui è stata data la triste notizia che è morta la piccola Alessia, la bimba di 8 anni che lottava contro una grave malattia, e la cui forza aveva commosso.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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