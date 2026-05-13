A Palermo cresce l'allarme per un possibile aumento della presenza mafiosa, con un'impennata nell'uso di armi pesanti nei quartieri della città. Le forze dell'ordine stanno monitorando attentamente i cambiamenti nelle strategie di controllo adottate dai gruppi criminali. L'attenzione si concentra sulla diffusione di armamenti e sulle modalità con cui i gruppi si stanno organizzando per mantenere il predominio sul territorio.

? Punti chiave Cosa nasconde l'improvviso uso di armi pesanti nei quartieri?. Come stanno cambiando le tattiche di controllo dei gruppi mafiosi?. Perché le associazioni chiedono una mobilitazione capillare immediata?. Quali conseguenze attende l'economia locale se la violenza si normalizza?.? In Breve Emilio Miceli coordina il confronto tra associazioni e Prefettura di Palermo.. Uso di armi pesanti come kalashnikov contro botteghe e attività urbane.. Danni materiali e pressioni psicologiche colpiscono i lavoratori nei quartieri cittadini.. Associazioni puntano su mobilitazione capillare per isolare i gruppi criminali.. Le associazioni antiracket di Palermo hanno riunito i propri rappresentanti presso la Prefettura per affrontare l’allarmante escalation di intimidazioni che sta colpendo diversi esercizi commerciali della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, allarme antiracket: rischio di un salto di qualità mafioso

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