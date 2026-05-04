Juventus | salto di qualità mirato

La Juventus ha annunciato di voler migliorare la propria squadra senza cambiare radicalmente la rosa. La società ha precisato che per tornare a lottare per il titolo nazionale sarà necessario intervenire con interventi mirati, senza effettuare una rivoluzione completa. La strategia si concentra su rinforzi specifici per rafforzare alcuni settori chiave, senza alterare drasticamente l'organico attuale. È questa la direzione indicata per il futuro della squadra.

La Juventus guarda già oltre il presente e lo fa con un’i dea piuttosto chiara: per tornare davvero a competere per lo scudetto servirà un salto di qualità mirato, non una rivoluzione totale. Il progetto passa da pochi innesti, ma scelti con precisione, in grado di cambiare il livello L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: salto di qualità mirato TESTIMONIANZA MVP PROGRAM! CHRISTIAN CATTANEO Notizie correlate Modena sull’altalena A quando il salto di qualità?Ciclicamente, con una puntualità svizzera, il Modena riesce a disperdere ciò che aveva coltivato solo poche partite prima e, soprattutto, entusiasmo... Leggi anche: "È la persona giusta per fare il salto di qualità" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ravanelli boccia David: Non è da Juve. E fa il mercato: No a Lewa, prenderei Gabriel Jesus; Spalletti: Gara con il Milan un buco allo stomaco, la Champions è di un altro livello; Serie C, 1° turno playoff: gara casalinga per la Juventus Next Gen con la Vis Pesaro, mai battuta; De Sciglio: Vlahovic non era sereno, la testa fa tanto. Al Milan serve esperienza, Goretzka perfetto. Juventus Next Gen ai playoff: crescita, talenti e obiettivi della squadra di BrambillaJuventus Next Gen ai playoff: crescita, talenti e obiettivi della squadra di Brambilla La Juventus Next Gen si prepara a vivere l’avventura dei playoff, traguardo ... tuttojuve.com Juventus lancia un segnale forte: Spalletti vede una squadra pronta al salto di qualitàLa Juventus FC continua la sua crescita e manda un messaggio chiaro al campionato. Dopo il successo per 2-0 contro il Bologna FC 1909, la squadra bianconera ... stadiosport.it Diego Maradona of Napoli, Michel Platini of Juventus x.com Juventus News 24. . Smettiamola di trovare alibi per giustificare una pessima prestazione. L'analisi a freddo di Juve Verona la trovate, come sempre, sul nostro canale YT! #juve #juventusnews24 #juveverona #lajuveafreddo - facebook.com facebook