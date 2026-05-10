La società di piazza Vittorio Veneto ha raggiunto i risultati sperati in questa stagione, confermando un miglioramento rispetto ai periodi precedenti. L’obiettivo di mantenere la categoria è stato mantenuto senza problemi, anche grazie a una serie di partite positive. La Carrarese si prepara così a disputare il suo terzo campionato di fila in Serie B, confermando la continuità del suo percorso tra i professionisti.

La Carrarese il prossimo anno sarà per il terza volta consecutiva ai nastri di partenza del campionato di Serie B. E’ questo alla fine quello che conta di più e che fa passare nettamente in secondo piano un ultimo mese nel quale gli azzurri hanno tolto il piede dal pedale dell’acceleratore raggranellando solo 2 punti nelle ultime 5 giornate. Dopo la vittoria nel derby con lo Spezia, la terza consecutiva dopo quelle con Sampdoria e Bari, la squadra marmifera ha avuto un po’ meno “fame“ ed ha trovato difficoltà contro avversarie con molte più motivazioni. E’ successo lo stesso anche venerdì sera a Chiavari. La Carrarese chiude questo campionato al dodicesimo posto con 44 punti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le valutazioni La società di piazza Vittorio Veneto è riuscita a fare quel salto di qualità chiesto a inizio stagione dal patron Gemignani. Non è mai stato a rischio l’obiettivo salvezza

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