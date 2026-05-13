Dopo anni di terapie, chemio e interventi chirurgici non ce l'ha fatta la piccola Alessia La Rosa, conosciuta nei club rosanero come "la guerriera". La bambina era grande tifosa della squadra calcistica, che tifava dallo Stadio Barbera quando aveva ore libere dalle cure Si è spenta questa not.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Palermo, Alessia La Rosa morta a 8 anni per tumore rabdomiosarcoma, la "guerriera" tifosa rosanero lottava contro la malattia dal 2021

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Temi più discussi: Alessia La Rosa, morta la bimba di 8 anni tifosa del Palermo. Lottava contro un tumore; Addio guerriera: è morta Alessia, la piccola tifosa del Palermo che ha commosso tutti; Addio ad Alessia, la piccola tifosa entrata nel cuore di tutta la città. Camera ardente allo stadio; Addio ad Alessia, la piccola tifosa rosanero.

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