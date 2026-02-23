Alessia la guerriera di 8 anni a Palermo | La mia passione è la squadra rosanero

Ci sono storie che superano i confini del campo di calcio e trasformano gli spalti di uno stadio in una grande famiglia come quella di Alessia, detta la "guerriera" palermitana di otto anni che da quasi sette combatte con una tenacia fuori dal comune con un tumore. Ma oltre i referti medici e le lunghe degenze, c'è un racconto fatto di sciarpe e maglie rosanero, cori cantati a squarciagola e un legame speciale che unisce la corsia d’ospedale agli spalti dello stadio Renzo Barbera di Palermo. Per Alessia, il tifo per i colori rosanero non è solo un passatempo ma anche una promessa legata alla memoria di un amico speciale, Joshua, un bambino incontrato in ospedale che le ha trasmesso la passione per i colori rosanero: tra una terapia e l'altra cantavano insieme i cori nei corridoi e nell’agosto del 2024 è stato lui a portarla per la prima volta allo stadio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Verdellino piange la perdita di Alessia, una bambina di appena nove anni.

La vita a volte è spietata. E quando mette un tumore davanti a una bambina… ti viene solo da dire: no. Alessia sta lottando. In silenzio, con una forza che non dovrebbe nemmeno essere richiesta a quell’età. Eppure, in mezzo a tutto questo, Palermo ha fatto u - facebook.com facebook