Palazzo dei Congressi a servizio dell' università | ospiterà lezioni e attività scientifiche

Da ravennatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Palazzo dei Congressi di largo Firenze riaprirà al pubblico per ospitare lezioni e attività scientifiche. L’accordo tra Provincia, Comune e Università di Bologna prevede che l'edificio sia disponibile per gli eventi legati al mondo accademico e alla comunità studentesca. Questo intervento mira a favorire lo svolgimento di attività educative e di ricerca nel centro della città. La riapertura si inserisce in un progetto di riqualificazione degli spazi pubblici.

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Palazzo dei Congressi di largo Firenze tornerà ad essere a disposizione della città, e in particolare degli studenti, grazie ad un accordo sottoscritto da Provincia, Comune e Università di Bologna. Lo spazio sarà infatti concesso in comodato d’uso gratuito dalla Provincia e dal Comune.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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