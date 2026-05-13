Palazzo dei Congressi a servizio dell' università | ospiterà lezioni e attività scientifiche
Il Palazzo dei Congressi di largo Firenze riaprirà al pubblico per ospitare lezioni e attività scientifiche. L’accordo tra Provincia, Comune e Università di Bologna prevede che l'edificio sia disponibile per gli eventi legati al mondo accademico e alla comunità studentesca. Questo intervento mira a favorire lo svolgimento di attività educative e di ricerca nel centro della città. La riapertura si inserisce in un progetto di riqualificazione degli spazi pubblici.
Palazzo dei Congressi di largo Firenze tornerà ad essere a disposizione della città, e in particolare degli studenti, grazie ad un accordo sottoscritto da Provincia, Comune e Università di Bologna. Lo spazio sarà infatti concesso in comodato d’uso gratuito dalla Provincia e dal Comune.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: L’Università Milano-Bicocca ‘si svela’: 1.500 iscritti a laboratori, lezioni aperte e attività di orientamento
TourismA 2026: l'archeologia torna al Palazzo dei Congressi. E si fa pubblica \ VIDEODal 27 febbraio al 1° marzo Firenze ospita la dodicesima edizione del Salone dell'Archeologia e Turismo Culturale.
Temi più discussi: Esito procedura negoziata per l’alienazione di posti auto al piano primo sottostrada del Palazzo dei Congressi di Riccione; What goes around comes around: il 15 e 16 maggio al Palazzo dei Congressi due giornate dedicate alla gestione delle complicanze in odontoiatria; Luca Mercalli in the Giornale di Brescia: The climate has always changed, but today humans are accelerating everything.; Festa della mamma: gli auguri e l'auspicio del Csv Basilicata per le volontarie lucane.
Dal Palazzo dei Congressi di Riccione alla fiera di Vicenza, Cosmet Group rafforza la sua crescita tra innovazione, ricerca e nuove partnership industriali https://www.policorotv.it/index.php/18887-dal-palazzo-dei-congressi-di-riccione-alla-fiera-di-vicenza-cos - Facebook facebook
???????? ? ?????? sarò a ???????? (BS) per presentare il mio libro Breve storia del clima in Italia. Appuntamento alle 20.45 al Palazzo dei Congressi, piazzale Europa 5 . Ingresso gratuito, prenotazione richiesta, vedi eventbrite.it/e/breve-storia… x.com
260508 Aggiornamento Instagram di Yuqi reddit
Ravenna, Palazzo dei Congressi di largo Firenze a servizio della comunità universitaria per lezioni e attivitàUn nuovo punto di riferimento per la vita universitaria ravennate. Palazzo dei Congressi di largo Firenze si prepara a tornare al centro delle attività ... ravennanotizie.it
Riapre il Palazzo dei Congressi di largo Firenze: Comune e Provincia lo hanno affidato all’UniversitàPalazzo dei Congressi di largo Firenze tornerà a essere a disposizione degli studenti, grazie ad un accordo sottoscritto da Provincia, Comune e Università ... ravennaedintorni.it