Palazzo dei Congressi a servizio dell' università | ospiterà lezioni e attività scientifiche

Il Palazzo dei Congressi di largo Firenze riaprirà al pubblico per ospitare lezioni e attività scientifiche. L’accordo tra Provincia, Comune e Università di Bologna prevede che l'edificio sia disponibile per gli eventi legati al mondo accademico e alla comunità studentesca. Questo intervento mira a favorire lo svolgimento di attività educative e di ricerca nel centro della città. La riapertura si inserisce in un progetto di riqualificazione degli spazi pubblici.

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