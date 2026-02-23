TourismA 2026 | l' archeologia torna al Palazzo dei Congressi E si fa pubblica VIDEO

Dal 27 febbraio al 1° marzo Firenze ospita la dodicesima edizione del Salone dell'Archeologia e Turismo Culturale. Etruschi, vino, intelligenza artificiale, Ucraina sotto le bombe. E Alberto Angela chiude in grande stile "TourismA non è soltanto convegni o presentazioni di scoperte", spiega Pruneti, "ma è anche un momento di grande partecipazione per il pubblico che trova attività per grandi e piccoli, mostre, workshop. Abbiamo voluto fare di tourismA un evento partecipato a livello popolare, in modo che l'archeologia non sia sentita come un momento di importanza per gli addetti ai lavori, ma che sia un patrimonio comune. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Torna tourismA a Firenze: dal 27 febbraio l’archeologia si intreccia con i nuovi itinerari turistici

Capodanno al Palazzo dei Congressi tra balli e polemiche: il Progetto Ricostruzione Taormina chiede chiarezzaIl Capodanno al Palazzo dei Congressi di Taormina, organizzato dalla “Asd Football Club Taormina”, ha suscitato polemiche dopo una serata di festa inizialmente prevista come evento benefico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: tourismA 2026, l’archeologia per tutti; TourismA 2026; Firenze Archeofilm 2026 - Dall'11 al 15 marzo a La Compagnia; L'archeologia come leva di crescita in Armenia, un progetto di cooperazione e turismo sostenibile.

L'archeologia come leva di crescita in Armenia, un progetto di cooperazione e turismo sostenibileL'Università di Firenze presenta il progetto ArcheTourDev a TourismA, un'iniziativa internazionale che unisce archeologia, cooperazione e turismo sostenibile in Armenia. maremmanews.it

Civitavecchia a Firenze per il ‘TourismA 2026’, il salone dell’archeologia e del turismo culturaleCivitavecchia sarà presente all’edizione 2026 di ‘ tourismA ‘, il salone dedicato all’archeologia e al turismo culturale, che si terrà a Firenze dal 27 febbraio al 1° marzo 2026, presso il Palazzo dei ... terzobinario.it

Vi aspettiamo a "tourismA - Salone Archeologia e Turismo culturale" dal 27 febbraio al 1 marzo a Firenze, negli spazi prestigiosi del Palazzo dei Congressi ed organizzato da Archeologia Viva - Pagina ufficiale. All'importante evento dedicato al turismo, sarann - facebook.com facebook

Ana a tourismA 2026 Dal 27 Febbraio al 1° Marzo ANA sarà presente a tourismA – Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale di Firenze tourisma.it/home/ Guarda tutti i nostri appuntamenti al facebook.com/share/p/1G1JYx… x.com