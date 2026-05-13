A Palau è stato pubblicato un bando per l'assegnazione di 43 posti destinati ai venditori del mercatino estivo. Le domande possono essere presentate da produttori interessati a partecipare alla fiera stagionale. La selezione dei partecipanti avverrà secondo criteri stabiliti dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di garantire l’autenticità e la qualità dei prodotti presenti nel mercato. La procedura rimarrà aperta fino a un termine ancora da comunicare.

? Punti chiave Chi può presentare domanda per ottenere uno degli stalli disponibili?. Come verranno selezionati i produttori per garantire l'autenticità del mercato?. Dove si svolgeranno esattamente le esposizioni tra giugno e ottobre?. Quali sono le modalità precise per inviare la documentazione entro il termine?.? In Breve Scadenza domande entro le ore 12:00 del 26 maggio 2026.. Attività previste dal 1 giugno al 15 ottobre 2026.. Posteggi assegnati in Via Nazionale, via Capo d'Orso e Piazza Fresi.. Obiettivo sostegno microimprese agroalimentari e artigianato artistico locale.. Il Comune di Palau ha aperto le procedure per l’assegnazione di quarantatré stalli destinati al tradizionale mercatino estivo che animerà il centro cittadino a partire dal primo giugno 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palau, bando per 43 stalli: via ai posti per il mercatino estivo

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