Cinema estivo pubblicato il bando per la gestione triennale

Il Comune ha reso pubblico un avviso per la selezione del progetto culturale che si occuperà della gestione del Cinema Estivo nel periodo 2026-2029. La procedura riguarda la scelta di un soggetto che si occuperà dell'organizzazione e della programmazione dell'evento durante i prossimi tre anni. La scadenza per la presentazione delle proposte è stata comunicata nell'avviso.

Il Comune pubblica un avviso pubblico per la selezione del progetto culturale che gestirà il Cinema Estivo per il triennio 2026–2029. L'iniziativa è rivolta ai soggetti del Terzo settore con esperienza nella gestione di spazi cinematografici o nella programmazione audiovisiva, e punta a individuare una proposta capace di valorizzare l'arena all'aperto come luogo di cultura e di incontro per la città durante i mesi estivi. Il bando prevede l'assegnazione in concessione d'uso dell'arena cinematografica di piazza Panini 100, uno spazio attrezzato con 800 posti a sedere, cabina di proiezione, impianto audio e illuminazione di sicurezza, oltre a un blocco servizi che comprende biglietteria, servizi igienici, locali di servizio e un punto ristoro.