Arriva il regolamento per gli stalli rosa a Chieti | posti riservati a donne in gravidanza e genitori con bimbi piccoli

A Chieti è stato presentato un regolamento che stabilisce gli stalli rosa, riservati a donne in gravidanza e genitori con bambini piccoli. La proposta è stata avanzata dalla consigliera comunale di Azione politica durante una riunione della commissione statuto e regolamenti, di cui è presidente. Il testo definisce le modalità di utilizzo e le caratteristiche di questi spazi riservati nel territorio comunale.

Un regolamento per introdurre e disciplinare gli stalli rosa a Chieti. La proposta è stata presentata dalla consigliera comunale Serena Pompilio (Azione politica) nella commissione statuto e regolamenti da lei presieduta. Il regolamento prevede posti auto riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini fino ai due anni di età. Il Comune, infatti, ne era ancora sprovvisto nonostante questo tipo di parcheggi sia ormai diffuso in molte città italiane. A Chieti gli stalli rosa esistono già in alcuni punti della città. Un esempio è quello vicino al tribunale realizzato dall'Ordine degli avvocati. Tuttavia mancava una regolamentazione ufficiale e questo impediva alla polizia locale di intervenire in caso di utilizzo improprio dei parcheggi.