Palaia al Liquorificio Morelli musiche dal grande cinema

A Palaia, nel liquorificio Morelli, si terrà una serata dedicata alle colonne sonore del cinema mondiale. L’evento vedrà un’orchestra di 23 elementi esibirsi interpretando brani famosi del grande schermo. La location, insolita per questo tipo di eventi, sarà il contesto di un concerto che unisce musica e cinema in un ambiente produttivo locale. La serata è prevista per una data ancora da definire.

Una serata di grande musica con i capolavori delle colonne sonore del cinema mondiale, interpretati da un’orchestra di 23 elementi all’interno di una location 'insolita': sarà il liquorificio Morelli – una delle eccellenze produttive del territorio di Palaia – a ospitare la soirée ‘Il cinema, un.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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