Lazio-Inter 0-2 | Marusic e Nuno Tavares notte horror Chivu vince e si prende la Coppa Italia

Nella finale di Coppa Italia, la Lazio ha perso per 2-0 contro l'Inter. Marusic e Nuno Tavares hanno giocato una partita sotto tono, mentre l'allenatore della Lazio era squalificato e non presente in panchina. La squadra di Sarri aveva promesso maggiore determinazione, ma la prestazione complessiva è risultata insoddisfacente. L'allenatore dell'Inter ha alzato il trofeo in una serata caratterizzata da errori e difficoltà per la Lazio.

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