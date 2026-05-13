Lazio-Inter 0-2 | Marusic e Nuno Tavares notte horror Chivu vince e si prende la Coppa Italia
Nella finale di Coppa Italia, la Lazio ha perso per 2-0 contro l'Inter. Marusic e Nuno Tavares hanno giocato una partita sotto tono, mentre l'allenatore della Lazio era squalificato e non presente in panchina. La squadra di Sarri aveva promesso maggiore determinazione, ma la prestazione complessiva è risultata insoddisfacente. L'allenatore dell'Inter ha alzato il trofeo in una serata caratterizzata da errori e difficoltà per la Lazio.
La Lazio perde per due a zero contro l'Inter nella finale di Coppa Italia. Prova molto deludente della squadra di Sarri (squalificato) che aveva promesso almeno determinazione da parte dei suoi. La Lazio, sostenuta dai suoi tifosi, non gioca la partita, si abbassa, subisce il palleggio interista.🔗 Leggi su Romatoday.it
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