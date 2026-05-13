Pagelle Lazio Inter | Akanji un muro Lautaro capitano e goleador! I VOTI

Da internews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'incontro tra Lazio e Inter, valido per la finale di Coppa Italia 202526 all'Olimpico di Roma, sono stati assegnati i voti ai principali protagonisti della partita. La gara ha visto un difensore centrale che si è distinto per la sua solidità e un attaccante che ha indossato la fascia di capitano segnando un gol decisivo. I voti sono stati attribuiti sulla base delle prestazioni individuali dei giocatori in campo.

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di Giuseppe Colicchia Pagelle Lazio Inter, i nostri voti ai protagonisti in campo all’Olimpico di Roma, sfida valevole per la finale di Coppa Italia 202526. Finisce qui  Lazio Inter, risultato finale di 0 a 2 nel match valevole per la finale della Coppa Italia 202526: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo all’Olimpico di Roma. I nerazzurri vincono la 10^ Coppa Italia della propria storia! TOP a fine primo tempo: Lautaro. FLOP a fine primo tempo: . TOP a fine partita: Akanji, Lautaro. FLOP a fine partita: Luis Henrique. 3-5-2: Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (Carlos Augusto); Dumfries (Luis Henrique), Barella, Zielinski, Sucic (Mkhitaryan), Dimarco; Lautaro (Bonny), Thuram (Diouf).🔗 Leggi su Internews24.com

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