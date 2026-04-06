Pagelle Juve Genoa | Bremer muro e goleador ma che Di Gregorio! I VOTI

Nella partita tra Juventus e Genoa, valida per la 31ª giornata di Serie A, sono stati assegnati i voti ai giocatori protagonisti. Bremer si è distinto come un elemento di sicurezza in difesa, mentre il suo contributo in attacco si è tradotto in un gol. Di Gregorio ha invece mostrato molte parate decisive, contribuendo in modo significativo all’esito del match. I giudizi sui singoli hanno evidenziato le prestazioni più e meno convincenti di entrambi i team.

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