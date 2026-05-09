Nella partita valida per la 36ª giornata, i voti ai giocatori della Lazio e dell'Inter sono stati pubblicati, con alcuni protagonisti che si sono distinti e altri che hanno deluso le aspettative. Tra le valutazioni più basse ci sono state quelle di Romagnoli e Marusic, mentre Lautaro e Sucic sono stati giudicati positivamente per le loro prestazioni. I giudizi sui singoli giocatori sono stati raccolti e analizzati in dettaglio.

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© Calcionews24.com - Pagelle Lazio Inter: Romagnoli e Marusic horror, Lautaro e Sucic brillano! I VOTI

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