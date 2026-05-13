Il 13 maggio si sono svolte le consuete pagelle del Grande Fratello Vip, con i giudizi sui concorrenti in vista della finale ormai imminente. Tra i partecipanti, spiccano le valutazioni su Francesca Manzini, che si mostra sempre più concentrata su se stessa, e su Alessandra Mussolini e Antonella Elia, che vengono descritte come più umane rispetto alle settimane precedenti. La gara per la vittoria sembra ormai delinearsi, con alcune concorrenti che si distinguono più di altre.

Roma, 12 maggio 2026 - Manca una sola settimana alla finalissima del Grande Fratello Vip 2026. Le favorite alla vittoria sono ormai da diverse settimane sono Antonella Elia e Alessandra Mussolini. E infatti sono proprio loro le due prime finaliste di questa edizione del Gf Vip. Ecco le pagelle della puntata di martedì 12 maggio del reality show condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Adriana Volpe: voto Acqua. Nel senso che in molti casi risulta trasparente. Il suo personaggio ha perso sostanza con il passare delle settimane. Forse ha capito di non poter reggere le dinamiche innescate da personaggi più forti come Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Francesca Manzini.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pagelle Grande Fratello Vip 13 maggio: Francesca Manzini sempre più ego, Alessandra Mussolini e Antonella Elia finalmente umane

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